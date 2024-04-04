Как нарезать лук без слез: 3 практичных лайфхака
Нарезка лука часто приводит к появлению слез, но с помощью правильных лайфхаков этого можно избежать. UAportal рассказал поподробнее.
Заморозка
Чтобы предотвратить слезотечение при нарезании лука, его можно охладить в течение 30 минут в морозильной камере. Холодная температура замедляет действие ферментов, уменьшая выделение раздражителей, вызывающих слезотечение.
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Нарезка лука под водой
Простой и эффективный лайфхак для нарезки лука без слез – поместить его под проточную воду во время нарезки. Вода смывает соединения серы, выделяемые из лука, предотвращая раздражение, которое приводит к слезам. Важно использовать острый нож, поскольку тупое лезвие нанесет больше вреда клеткам лука, высвобождая больше раздражающих веществ.
Нарезать большими кусками
Один из полезных лайфхаков во избежание слез во время нарезки лука – это нарезать его большими кусками и хранить их некоторое время в холодильнике перед мелким нарезанием.
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