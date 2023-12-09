Как нарезать лук без слез: три лайфхака

UAportal рассказал о полезных лайфхаках для нарезки лука. Узнайте о трех способах, которые помогут не уронить ни одной слезинки.

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Охлажденный лук

Трюк с охлажденным луком – это лайфхак, который поможет нарезать лук без слез. Положите луковицу в холодильник на 30 минут. Холодная температура замедляет высвобождение веществ, вызывающих слезотечение.

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Промыть перед нарезкой

Также практическим мероприятием является промывка лука перед нарезкой. Этот метод помогает смыть раздражающие вещества, предотвращая их попадание в глаза и вызывая слезотечение.

Острый нож

Используйте острый нож во время нарезки лука. Тупой нож может нанести больше вред клеткам лука, высвобождая больше веществ, вызывающих слезотечение.

Напомним, что репчатый лук является популярным ингредиентом во многих блюдах, но как его почистить и нарезать без слез. UAportal рассказывает о 15 действенных методах.

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