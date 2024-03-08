Как научиться быстро читать: 5 эффективных советов

Научиться быстро читать – ценный навык, который стремятся развить многие, особенно студенты и занятые люди, желающие эффективно получать информацию. Кроме того, овладение этим умением открывает возможности погрузиться во множество увлекательных книг без ущерба для времени. Чтобы повысить скорость чтения, UAportal подготовил пять эффективных приёмов.

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Приглушите внутренний голос

Приглушение внутреннего голоса при чтении позволяет быстро прорабатывать информацию, не проговаривая мысленно каждое слово. Отказ от этой привычки значительно экономит время, обеспечивая быстрое усвоение информации мозгом.

Расширяйте поле зрения

Тренировки глаз, чтобы они могли охватить целый абзац или страницу, важно, если вы хотите читать быстро. Расширение поля зрения позволяет легко воспринимать текст, не зацикливаясь на отдельных словах. Упражнения на периферийное зрение, такие как использование таблицы Шульте, улучшают этот навык.

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Откажитесь от перечитывания слов

Избавьтесь от тенденции перечитывать фразы, поскольку это снижает скорость чтения. Чтобы избавиться от этой привычки, сосредоточьтесь, не допуская затягивания и бесцельного чтения. Тренируйтесь мгновенно удерживать фразы в памяти, чтобы не возвращаться к предыдущим абзацам.

Освойте "поверхностное чтение"

Техника "поверхностного чтения" состоит в быстром выделении важнейших фактов среди большого количества информации. Этот подход предполагает мысленно выделить ключевые фразы из текста, что позволяет быстро получать необходимую информацию.

Контролируйте скорость чтения

Прежде чем применять вышеупомянутые техники, измерьте свою текущую скорость чтения. Определите, сколько символов вы читаете в секунду, обычно это около 25 символов. Старайтесь увеличить это количество до 49, что свидетельствует о повышении эффективности чтения.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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