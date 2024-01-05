Как научиться экономить: 3 интересных лайфхака

Управление деньгами может быть непростой задачей. UAportal рассказал, как с помощью нескольких эффективных лайфхаков и разумного подхода к распределению денег вы можете создать свои сбережения.

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10% от прибыли

Чтобы начать свой путь к сбережениям, соблюдайте золотое правило – откладывать 10% от зарплаты сразу после ее получения. Этот простой шаг позволит вам без особого труда накапливать средства, гарантируя при этом, что у вас всегда будет достаточно денег на покрытие прочих расходов.

Создайте заначку для безделушек

Некоторые люди склонны к спонтанным затратам. Если вы относитесь к таким людям, подумайте о создании отдельной копилки, специально предназначенной для безделушек.

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Когда вам захочется побаловать себя, вы сможете получить доступ к средствам из этой заначки. Однако важно помнить, что после того, как вы исчерпаете этот ресурс, не следует использовать другие сбережения, чтобы удовлетворить импульсивные потребности в покупках.

Отслеживайте свои расходы

Ведение учета всех ваших покупок в течение 2-3 месяцев дает ценную информацию о ваших привычках в расходовании средств. Тщательно записывая каждую покупку, вы определите сферы, в которых вы склонны тратить деньги без надобности.

Этот анализ поможет вам распознать предметы или услуги, не придающие значительной ценности вашей жизни. В результате вы станете более сознательными об избежании расточительности и будете целенаправленно направлять свои сбережения на более значимые вещи.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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