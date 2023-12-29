Как научиться откладывать деньги: Полезные советы

Понимание того, как эффективно распоряжаться деньгами и создавать сбережения, может быть непростой задачей. Ввиду непредвиденных расходов и необходимости выделять средства на самые необходимые вещи, такие как еда и подарки, откладывать деньги на "черный день" может быть сложно. Однако UAportal рассказывает о четырех простых правилах, которые помогут вам достичь финансовой цели.

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Одним из популярных методов является правило "50-30-20". Это простой способ распределить свой заработок и определить приоритеты в расходах.

1) Выделите 50% своего дохода на оплату коммунальных услуг и питания. Позаботьтесь о своих базовых потребностях в первую очередь.

2) Выделите 30% вашего дохода на менее необходимые, но все же важные вещи. Это может быть покупка одежды, оплата услуг Интернета и т.д.

3) Отложите 20% своего дохода на будущее. Не чувствуйте себя обязанными откладывать все 20%. Эту часть можно использовать на непредвиденные расходы и даже делать небольшие поблажки или подарки.

Если вы предпочитаете более простой подход без детального планирования, вы можете выбрать другой метод. Начните с того, что разделите свой ежемесячный бюджет на две части:

1) Фиксированные расходы, включающие коммунальные платежи, еду и одежду.

2) Остальные, которые будут использованы на рестораны, развлечения, концерты и подарки.

В начале каждого месяца тратьте немного времени на создание детального плана и определение приоритетов. Уделите хотя бы пол часа, чтобы тщательно обдумать свои затраты и целые сбережения.

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Другой подход, который стоит рассмотреть, – это метод "Базового бюджета", который подходит для тех, кто предпочитает менее сложные подходы. Начните с определения ваших основных потребностей в ежемесячном доходе. Используйте эту сумму как основу для создания бюджета, покрывающего ваши основные потребности.

Если ваш доход не хватает, необходимо внести коррективы, чтобы обеспечить покрытие самого необходимого. Деньги, которые останутся после покрытия этих потребностей, можно сэкономить или использовать по своему усмотрению, что потенциально позволит вам создать долгосрочный бюджет.

Для тех, кому легче управлять финансами в более короткие промежутки времени, идеально подойдет метод "еженедельного ассигнования". Разделите свою зарплату на пять частей, позволяя себе тратить только одну часть еженедельно.

Остальные "запасные" части храните на случай чрезвычайных ситуаций или непредсказуемых финансовых трудностей. Четкий график и сильная сила воли необходимы для того, чтобы этот подход работал эффективно, избегая соблазнов занимать из будущих надбавок.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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