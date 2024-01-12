Как навести порядок среди безделушек: 5 эффективных советов

Для людей, которые любят порядок и чистоплотность, организация мелких вещей может доставлять удовольствие. UAportal подготовил несколько полезных советов, которые помогут вам держать вещи в порядке.

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Баночки из-под детского питания

Если у вас есть несколько одинаковых стеклянных баночек, используйте их в качестве удобных контейнеров для хранения специй. Тщательно вымойте крышки и удалите все бумажные этикетки.

Вертикальные лотки для бумаги

У тех, кто привык работать с бумагами, наверняка есть несколько вертикальных лотков для хранения важных документов и папок. Они также могут служить местом для хранения летней обуви без каблуков или домашних тапочек в осенне-зимний период.

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Баночки для пакетов

Если у вас осталась хорошая банка с удобной крышкой, найдите ей новое приложение. Наполните ее целлофановыми пакетами. Однако для больших мешков может быть практичнее приобрести специальную корзину.

Подвесные органайзеры

Подвесные органайзеры идеально подходят для мелких игрушек, проволок и других электроприборов. Благодаря специальным отсекам для каждого предмета найти нужную вещь не составит труда.

Пластиковый органайзер с отделениями

Вместо того чтобы покупать различные коробки и контейнеры, упорядочьте свою коллекцию украшений с помощью пластикового органайзера с небольшими отделениями.

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