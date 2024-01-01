Как навсегда избавиться от черной плесени: 5 способов

Черная плесень может стать серьезной проблемой для любого помещения, создав не только неприятный вид, но и угрозу для здоровья. UAportal подготовил топ-5 советов, которые помогут справиться с грибком.

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Уксус

Кислотная природа уксуса позволяет ему проникать и убивать плесень на разных поверхностях. Можно просто налить его в пульверизатор и нанести прямо на пораженные участки. Оставьте на час, а затем протрите.

Пищевая сода

Абразивная природа соды помогает соскоблить плесень, а щелочные свойства также предотвращают ее дальнейший рост. Смешав ее с водой, можно сделать пасту, которую нужно нанести на заплесневелые поверхности. Оставьте на несколько часов, затем тщательно отчистите и смойте.

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Перекись водорода

Перекись водорода безопасна для использования на различных поверхностях и может проникать в пористые материалы, где часто скрывается плесень. Просто распылите или налейте его на заплесневевшие участки, оставьте на 10 минут, затем почистите и протрите.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева – природное противогрибковое и антибактериальное вещество, которое может эффективно уничтожить черную плесень в ванной комнате. Приготовьте смесь чайной ложки сливочного масла со стаканом воды в пульверизаторе и хорошо взболтайте. Распылить раствор на пораженные участки и оставить до полного высыхания, смывать не нужно.

Отбеливатель

Отбеливатель – мощное и широкодоступное средство для уничтожения черной плесени в ванной комнате. Смешайте один стакан отбеливателя из 4,5 литра воды. Нанесите на грибок и оставьте на 15 минут, затем тщательно смойте.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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