Как навсегда избавиться от черной плесени в ванной: Эффективные советы

Когда дело доходит до борьбы с черной плесенью в ванной комнате, существуют эффективные методы, для которых требуются обычные бытовые средства. UAportal подготовил пять решений, обеспечивающих безопасный и простой подход к устранению роста плесени.

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Отбеливатель

Отбеливатель может использоваться как эффективный способ уничтожения черной плесени в ванной комнате. Для этого нужно смешать раствор отбеливателя с водой и распылить его на пораженные участки. Если оставить раствор на несколько минут, а затем тщательно вымыть, черная плесень исчезнет.

Уксус

Уксус – натуральное и нетоксичное средство для уничтожения черной плесени в ванной комнате. Процесс очистки включает в себя налив неразбавленного белого уксуса в бутылку с распылителем и нанесение его на заплесневелые поверхности. Если оставить час перед тем, как вытирать, можно эффективно устранить черную плесень.

Перекись водорода

Налейте 3% перекиси водорода в бутылку с пульверизатором и нанесите его на заплесневевшие участки, затем оставьте на 10 минут перед тем, как тщательно вытереть и смыть.

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Пищевая сода

Создавая пасту из смеси пищевой соды с водой и осторожно нанося ее на заплесневелые поверхности, затем смывая после очистки, вы получаете мягкий, но эффективный способ искоренения черной плесени.

Масло чайного дерева

Процедура состоит в смешивании двух чайных ложек масла чайного дерева с двумя стаканами воды и распылении на заплесневелые участки, давая им высохнуть без смывания. Мощные свойства масла чайного дерева предотвращают отрастание черной плесени.

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