Как навсегда избавиться от плесени: совет для тех, кого замучил грибок в квартире

Некоторые необычные лайфхаки предлагают простые и практичные решения для устранения плесени из вашего дома. UAportal подготовил советы, которые вам точно помогут.

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Использование уксуса

Один из необычных и эффективных лайфхаков для борьбы с плесенью – использование уксуса. Уксус действует как природное дезинфицирующее средство с антимикробными свойствами, которое может убивать плесень.

Для этого смешайте уровни уксуса и воды в пульверизаторе и нанесите его непосредственно на проблемные участки. Оставьте раствор на несколько часов, а затем протрите его чистой тряпкой.

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Раствор масла чайного дерева

Еще один эффективный лайфхак для окончательного устранения плесени – использование раствора чайного дерева. Она известна своими мощными противогрибковыми свойствами, что делает ее естественным средством для устранения плесени.

Приготовьте раствор, добавив чайную ложку растительного масла в пульверизатор, наполненный водой, и хорошо перемешав. Распылите раствор на пораженные плесенью участки и оставьте на несколько часов.

Контроль уровня влажности

Практическим советом для предотвращения роста плесени и ее окончательного удаления является использование осушителей воздуха. Плесень размножается во влажной среде, поэтому использование осушителей поможет контролировать уровень влажности в вашем доме.

Рассмотрите возможность размещения осушителей именно в местах, подверженных росту плесени, например, в подвалах или ванных комнатах. Эти устройства эффективно извлекают избыточную влагу из воздуха, создавая неблагоприятную среду для роста плесени.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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