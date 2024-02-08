Как не стоит мыть окна: 5 распространенных ошибок

Чтобы ваши окна действительно сияли, очень важно избегать некоторых распространенных ошибок. UAportal рассказывает подробности.

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1. Игнорирование мытья рам и подоконников

Не обходите вниманием рамы и подоконники в процессе мойки стекла. Пренебрежение этими участками позволяет пыли и грязи скапливаться, уменьшая общую привлекательность ваших окон.

2. Неправильная последовательность мойки

Последовательность, в которой вы моете разные части окна, имеет большое значение. Чтобы добиться безупречного результата, начните с мытья рам, подоконника, а затем оконных стекол. Такой порядок действий гарантирует, что даже когда вы натрете окна, у вас не останется стойких разводов, появляющихся после мытья рам в последнюю очередь.

3. Не мойте окна в солнечный день

Хотя солнечный свет может быть соблазнительным, мытье окон в солнечный день создает определенные проблемы. Сочетание солнца и ветра быстро высушивает их, что затрудняет удаление остатков мыла и грязи, не оставляя разводов. Выбирайте для мытья окон пасмурную погоду, чтобы лучше контролировать процесс высыхания.

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4. Не протирайте окна старым полотенцем

Использование старого полотенца для протирания окон может привести к появлению ворсинок и мелкому мусору на поверхности стекла, что помешает вам достичь безупречного результата. Вместо этого выбирайте салфетку из микрофибры или бумажные полотенца без ворса, специально разработанные для этого.

5. Не наносите моющее средство непосредственно на стекло

Одной из наиболее распространенных ошибок есть нанесение моющего средства непосредственно на окно. Это часто приводит к неравномерному распределению моющего раствора, в результате чего на стекле остаются трудно устранить полосы. Вместо этого распылите средство на тряпку или губку, затем равномерно нанесите его на всю поверхность окна, чтобы получить равномерный блеск без разводов.

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