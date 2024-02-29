Как нейтрализовать запах в холодильнике: 5 действенных советов

Защита холодильника от неприятных запахов имеет немаловажное значение для сохранения свежести продуктов. UAportal рассказал несколько способов, которые поможет добиться чистоты в холодильнике.

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Пищевая сода

Просто поставьте открытую коробку с содой на одну из полок, и она поглотит неприятные запахи. Важно заменять коробочку каждые 2-3 месяца, чтобы поддерживать ее эффективность.

Активированный уголь

Несколько кусочков активированного угля, положите в контейнер и оставьте на полке. Это поможет поглотить любые неприятные запахи. Уголь также известен своей способностью поглощать влагу, что поможет предотвратить появление плесени.

Лимонные или апельсиновые корки

Положите несколько кожур в небольшой мешочек из ткани и оставьте его в холодильнике, чтобы освежить воздух. Их можно использовать для создания домашнего моющего раствора для дезинфекции поверхностей в холодильнике.

Уксус

Смочите тряпку уксусом и протрите внутреннюю часть холодильника, чтобы устранить любые устаревшие запахи. Кроме того, уксус является эффективным природным дезинфицирующим средством, поскольку он убивает бактерии и споры плесени.

Кофейная гуща

Поместите кофейную гущу в контейнер с отверстиями или небольшой муслиновый мешочек и оставьте его в холодильнике.

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