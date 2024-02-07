Как облегчить домашнюю работу: 5 интересных советов

Найти способы продлить срок службы предметов быта и сэкономить деньги – желание каждой хозяйки. UAportal рассказал о нескольких советах, которые могут упростить домашнюю работу.

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Лид и стиральная машина

Глажка одежды после стирки может занять много времени. Чтобы сделать этот процесс быстрее и проще, попробуйте этот нетрадиционный совет.

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Бросьте несколько кубиков льда в барабан стиральной машины перед сушкой одежды. При работе машины пара, образующаяся от таяния кубиков льда, естественным образом разгладит складки ткани.

Утюг и разделочная доска

На деревянных разделочных досках с течением времени появляются мелкие и броские царапины. К счастью, есть простое решение. Накройте поцарапанную доску влажным полотенцем и установите утюг на высокую температуру. Аккуратно проведите горячим утюгом, слегка нажимая.

Стекло и зубная паста

Поцарапанные стеклянные поверхности, такие как стеклянные столы могут повредить эстетической привлекательности. К счастью, обычное бытовое средство может помочь скрыть их.

Возьмите зубную пасту с фтором и нанесите ее на ватный диск или тряпку. Аккуратно отполируйте зубной пастой поцарапанную поверхность, и вы удивитесь, насколько эффективно она уменьшает видимость царапин.

Утюг и линолеум

Со временем на линолеуме появляются вмятины или отпечатки, искажающие его облик. Однако есть простой способ исправить эту проблему с помощью утюга.

Смочите чистую тряпку и положите ее на вмятину. Затем переведите утюг в режим отпаривания и осторожно скользите им по покрытому тряпкой участку в течение примерно 30 минут. Сочетание пара и давления поможет линолеуму восстановить свою первоначальную форму.

Серебряные приборы и фольга с пищевой содой

Старые серебряные вилки и ложки со временем могут потерять свой блеск из-за потемнения. К счастью, простой кухонный трюк может вернуть им прежний блеск. Для начала вскипятите литр воды и добавьте в кипящую воду лист алюминиевой фольги.

Затем всыпьте 50 г пищевой соды. Как только смесь закипит, снимите ее с огня и окуните в нее потускневшие серебряные изделия. Через несколько минут темный налет исчезнет, и ваше старинное серебро будет выглядеть как новое.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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