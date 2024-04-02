Как облегчить домашнюю рутину: уловки с использованием глицерина

UAportal поделился простыми, но эффективными домашними уловками с использованием глицерина, предлагая натуральные альтернативы магазинным средствам. От увлажняющих спреев к защите от ржавчины – эти советы помогут решить целый ряд повседневных потребностей.

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Увлажняющий спрей

Для того чтобы приготовить увлажняющий спрей, вам понадобится 1 стакан дистиллированной воды, 1/4 стакана глицерина и несколько капель любимого эфирного масла, полученную смесь нужно залить в бутылку с распылителем.

Перед каждым использованием следует хорошо взбалтывать. Средство следует распылять на кожу для получения увлажняющего и успокаивающего эффекта. Это простое средство отлично подходит не только для сухой кожи, но и для освежения и увлажнения волос.

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Средство для мытья полов

Чтобы приготовить моющее средство, смешайте в ведре 1/2 стакана белого уксуса, 1/4 стакана глицерина и 2 стакана теплой воды. Этим раствором можно мыть пол для натуральной и эффективной очистки.

Благодаря глицерину пол становится блестящим и без разводов. Кроме того, это средство безопасно для домашних животных и детей, что делает его превосходной экологической альтернативой коммерческим средствам для мытья полов.

Защита от ржавчины

Для защиты от ржавчины смешайте равные части глицерина и белого уксуса и нанесите на металлические поверхности, подверженные коррозии. Этот раствор действует как защитный барьер, препятствующий образованию ржавчины, тем самым продлевая срок службы металлических предметов.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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