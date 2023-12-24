Как облегчить процесс стирки постельного белья

Поддерживать свое постельное белье в идеальном состоянии может быть задачей, требующей времени и внимания. UAportal подготовил эффективные и простые способы упростить процесс стирки.

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Использование ароматических шариков для сушки

Один из полезных советов – использовать ароматизированные шарики для сушки белья. Они помогут сохранить свежий запах постельного белья и снизить статическое электричество без использования химических смягчителей для белья.

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Просто бросьте несколько ароматических шариков в стиралку с бельем, после стирки, и она выйдет из нее с великолепным запахом и удивительно мягкой.

Ополаскиватель с белым уксусом

Следует также подумать о том, чтобы добавить немного белого уксуса в цикл полоскания при стирке белья. Это поможет удалить любые устаревшие запахи и стойкие пятна, одновременно сохраняя мягкое белье.

Просто добавьте от 1/2 до 1 стакана белого уксуса в цикл полоскания и наслаждайтесь чистыми и свежими простынями без дополнительных химических средств.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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