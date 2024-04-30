Как обращаться с посудой на кухне, чтобы избежать проблем

На протяжении веков опытные хозяйки передавали многочисленные приметы, которые, по их мнению, имели важное значение для домашнего хозяйства. Среди этих поверий есть касающиеся предметов, которые часто встречаются на кухне. UAportal поделился интересной информацией о трех особых приметах, о которых следует знать каждому.

Обращение с разбитой посудой

Если разбилась посуда, очень важно действовать быстро. Следует немедленно сметать разбросанные обломки и быстро утилизировать их. Оставлять обломки до утра не рекомендуется, поскольку считается, что это притягивает в дом негатив и неприятности.

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Обратите внимание на сколы и трещины

Еще одна примета говорит о том, что посуда с трещинами может привлечь несчастье. Учитывая это, нужно как можно быстрее выбрасывать любые чашки или тарелки, обладающие такими дефектами. Устранение этих поврежденных предметов из дома служит мерой предосторожности против возможных несчастий и обеспечивает более положительную атмосферу в семье.

Мытье посуды и уборка

Согласно традиции, друзьям или родственникам категорически запрещено заниматься мытьем посуды и уборкой в вашем доме. Нарушение этого обычая может привести к неприятным ситуациям.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

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