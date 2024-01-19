Как обустроить маленькую кухню: 5 советов

На маленьких кухнях часто кажется, что не только не хватает физического пространства, но даже воздуха. Однако проблема не только в площади помещения. UAportal рассказал, что плохая планировка, неправильный выбор шкафов и ошибки с освещением – все это может привести к ощущению тесноты в кухонном интерьере.

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Выбирайте индивидуальные решения

Рассмотрите возможность приобрести индивидуальный кухонный гарнитур. Такое решение позволяет максимально эффективно использовать вертикальное хранение. Для этого убедитесь, что верхние шкафы достигают потолка, эффективно используя каждый доступный сантиметр.

Компактные и функциональные приборы

Не забывайте об удобстве компактных и функциональных устройств. Например, блендер или микроволновка могут оказаться невероятно полезными. Экономное пространство вы сможете использовать для других целей.

Если ваша семья состоит только из нескольких человек, есть удачное решение. Замена обычной плиты на варочную поверхность с двумя конфорками может освободить дополнительное пространство.

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Эффективная обеденная зона

В идеальном варианте лучше всего отделить обеденную зону в гостиной или использовать подоконник, если это возможно. Если эти варианты недоступны, рассмотрите возможность использования раскладного, выдвижного или трансформированного стола для экономии пространства.

Увеличьте помещение с помощью цветов

Рекомендуется выбирать светлые и однотонные цвета как для стен, так и для кухонного гарнитура. Такой подход плавно сливает мебель и стены, создавая иллюзию обширности.

Освещение

Важным аспектом является тщательная планировка освещения, чтобы гарантировать, что каждая зона, будь то для приготовления пищи или для мытья посуды, будет хорошо освещена. Кроме того, помните о важности функциональных потолочных светильников для улучшения видимости по всей кухне.

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