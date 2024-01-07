Как обычная пена для бритья может помочь в быту: 3 интересных лайфхака

Откройте для себя удивительные способы, как пена для бритья может упростить вашу рутину уборки и улучшить положение вещей в доме. Будь то пятна, ковры или ювелирные изделия, это средство имеет неожиданный набор практических применений, которые могут вдохнуть новую жизнь в повседневные предметы. О них более подробно рассказывает UAportal.

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Удаление пятен

Пену для бритья можно использовать для очистки пятен из тканевой мебели. Прежде всего, нужно распылить пену на загрязненный участок и оставить ее на несколько минут. После этого следует протереть участок чистой влажной тряпкой, чтобы удалить пятно.

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Чистка ювелирных изделий

Пена для бритья имеет практическое применение для очистки ювелирных изделий. Начните с нанесения небольшого количества пены на украшение и оставьте его на несколько минут.

Затем с помощью зубной щетки с мягкой щетиной очистите изделия. Тщательно промойте украшения, чтобы вернуть им блеск.

Очистка ковров

Пена для бритья также эффективна для быстрой очистки ковров. Начните с нанесения небольшого количества пены на поверхность ковра и мягко вотрите ее тряпкой или губкой. После нанесения оставьте ее на несколько минут, а затем промокните чистой влажной тряпкой.

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