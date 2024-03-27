Как обычная соль может помочь при уборке: полезные лайфхаки

UAportal подготовил простые, но эффективные решения для чистки с помощью соли. Рассмотрим несколько экологичных способов уборки помещений.

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Для удаления пятен

Пятна на полу можно удалить с помощью смеси из равных частей соли и уксуса. Пасту следует нанести на загрязненный участок, оставить на несколько минут, а затем вытереть влажной тряпкой или губкой.

Абразивная природа раствора эффективно удалит пятно, обеспечивая натуральное и действенное решение для очистки различных покрытий.

Природный ароматизатор

Соль также полезна как природное средство для устранения нежелательных запахов. Посыпав пол в местах, где скапливаются неприятные запахи, такие как миски для домашних животных или на кухне, и оставив его на несколько часов или на всю ночь, вы можете значительно улучшить свежесть комнаты.

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Этот метод является экологически чистой альтернативой химическим средствам для устранения неприятного запаха.

Натуральное средство для мытья

Сочетание соли, лимонного сока и воды создает мощное и натуральное средство для мытья полов. Эта смесь эффективно удаляет грязь и жир, оставляя поверхность блестящей и чистой.

Кроме того, антибактериальные свойства смеси помогают дезинфицировать поверхность. Поэтому это хорошее средство для домохозяйств, где есть домашние животные или дети.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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