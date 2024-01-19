Как очистить чайник от накипи: 3 действенных лайфхака

Чтобы очистить чайник от накипи, не обязательно тратить деньги на дорогие растворы и таблетки из магазинов. Вместо этого UAportal подготовил три бюджетных лайфхака с использованием повседневных предметов, которые так же эффективно справляются с устойчивой накипью.

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Уксус

Используйте уксус, чтобы удалить накипь из стен и дна чайника. Перед использованием разведите 100 мл пищевого уксуса в литре воды. Налейте раствор в чайник и доведите его до слабенького кипения. Оставьте кипеть до тех пор, пока не заметите, что отложения отслаиваются от стенок чайника.

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Пищевая сода

Если у вас металлический или эмалированный чайник, пищевая сода может помочь с очищением. Наполните его водой и добавьте столовую ложку соды. Доведите смесь до кипения и оставьте примерно на тридцать минут – сода поможет растворить известковый налет и восстановит чистоту вашего чайника.

Фруктовая кожура

Не стоит забывать об эффективности фруктовой кожуры, особенно из яблок и груш, содержащих натуральные фруктовые кислоты. Находящиеся в ней кислоты могут эффективно бороться с накипью на чайнике. Положите кожуру внутрь, залейте ее водой и доведите до кипения.

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