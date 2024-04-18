Как очистить чайник от накипи: 5 эффективных советов

Очистить чайник от накипи без особого труда, используя обычные бытовые средства, такие как уксус, лимонный сок, пищевую соду и лимонную кислоту, вполне реально. UAportal подготовил 5 эффективных методов, которые помогут.

Уксус и вода

Очистка от накипи может быть простой с помощью уксуса и воды. Приготовьте смесь из равных частей, затем залейте ее в чайник. Перед тем, как вскипятить раствор, его следует оставить на час.

Лимонный сок

Использование лимонного сока в качестве раствора для удаления накипи может быть хорошим вариантом. Можно выжать сок из двух-трех лимонов прямо в чайник, а затем залить его водой. После того как жидкость закипит, следует оставить ее на час, затем тщательно промыть чистой водой.

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Пищевая сода

Важно отметить, что пищевая сода является эффективным средством для удаления накипи. Две столовые ложки соды следует смешать с водой до образования пасты, которую затем следует нанести непосредственно на известковые образования внутри чайника. Смесь оставьте на 15-20 минут, а затем протрите неабразивной губкой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота является мощным средством для удаления накипи. Для этого нужно растворить столовую ложку кислоты в воде, затем залить раствор в чайник. Смеси нужно настояться в течение часа, после чего прокипятить и тщательно промыть.

Регулярная чистка и ополаскивание

Регулярная чистка и ополаскивание может предотвратить образование известкового налета внутри чайника. После каждого использования следует тщательно промывать чистой водой, чтобы удалить остатки минералов.

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