Как очистить чайник от накипи без использования химических средств: 3 действенных совета

Если вы хотите очистить чайник от накипи, то использование натуральных ингредиентов может быть эффективным и экологически чистым подходом. UAportal рассказал, как с помощью обычных бытовых средств, таких как уксус, лимоны, пищевая сода и лимонная кислота можно достичь тщательной очистки без использования агрессивных химических веществ.

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Уксус и вода

Заполните чайник ровными частями воды и белого уксуса. Оставьте раствор в час, чтобы он эффективно расщепил известковый налет. Затем вскипятите смесь и оставьте ее настаиваться еще на 15-20 минут. После этого чайник следует тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса.

Лимон и пищевая сода

Уложите в чайник ломтики лимона вместе со столовой ложкой пищевой соды и залейте его водой. Вскипятите раствор и оставьте его на час. Натуральные кислоты лимона вместе с дезодорирующими свойствами соды помогают растворить известковый налет и устранить любые запахи, оставляя чайник чистым и свежим. Затем чайник следует промыть чистой водой.

Лимонная кислота

Смешайте столовую ложку лимонной кислоты с водой до образования однородного раствора, затем залейте его в чайник. Оставьте смесь примерно на 30 минут, чтобы расщепить известковый налет. После этого чайник нужно прокипятить и дать раствору настояться еще 10-15 минут. Напоследок чайник следует тщательно промыть водой.

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