Как очистить известковый налет на унитазе: Действенные методы для достижения чистоты

Предотвращение образования известкового налета в туалете имеет важное значение для поддержания чистоты и гигиены в вашей ванной комнате. UAportal разобрался и предлагает практичные, простые в исполнении решения для решения этой проблемы.

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Уксус и пищевая сода

Для эффективной очистки известкового налета в туалете смесь уксуса и пищевой соды может быть одним из лучших методов. Уксус можно нанести на пораженные участки и оставить на несколько минут. После этого можно посыпать соду и почистить налет с помощью щетки для унитаза. Важно дать смеси настояться по крайней мере 30 минут перед чисткой, чтобы она эффективно подействовала.

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Скраб из лимонного сока и соли

Еще одним эффективным методом, необходимым для удаления известкового налета в туалете, является создание скраба из лимонного сока и соли. Из них можно приготовить пасту, а затем нанести ее на пораженные участки унитаза. Перед тем, как скрабировать туалетной щеткой, важно оставить ее на несколько минут.

Использование коммерческих средств

Для устранения стойких пятен известкового налета может быть очень эффективным использование коммерческих средств. Следуя инструкциям на упаковке, нанесите средство на пораженные участки и оставьте его на рекомендованное время перед тем, как вымыть унитаз. Чтобы предотвратить опасные химические реакции, используйте эти средства в хорошо проветриваемом помещении, надевайте защитные перчатки и избегайте смешивания с другими чистящими средствами.

Ранее эксперты поделились мнениями, что ни в коем случае нельзя класть в унитаз, потому что это точно навредит сантехнике.

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