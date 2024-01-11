Как очистить подушку без стирки: Три простых совета

Когда дело доходит до поддержания чистоты и свежести подушки, важно знать эффективные методы очищения без необходимости стирки. UAportal рассказал о практических решениях, которые помогут продлить срок службы подушек.

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Посыпание содой

Посыпка содой – эффективный способ почистить подушку без стирки. Она может помочь поглотить запахи. Рекомендуется оставить соду на подушке на несколько часов, прежде чем пропылесосить ее. Этот метод особенно подходит для подушек, которые нельзя класть в стиральную машину.

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Точечная чистка

Еще один способ поддерживать подушку в чистоте без частой стирки – точечная чистка. Влажная тряпка и мягкое мыло, которыми вы осторожно промокнете пятна или пролитую жидкость, помогут сохранить чистоту подушки до того момента, когда придет время для более тщательной стирки. Помните, что не следует чистить слишком интенсивно, поскольку это может повредить наполнитель.

Регулярное взбивание

Регулярное взбивание подушки не только помогает поддерживать ее форму, но и распределяет масла и другие остатки, предотвращая их накопление в одном месте. Это простое действие может продлить время между стирками и сохранить свежесть подушки. Рекомендуется разрыхлять ее каждое утро, чтобы поддерживать ее в лучшей форме.

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