Как очистить разделочную доску и избавиться от неприятного запаха: действенные советы

Очистку разделочных досок можно сделать простой и эффективной с помощью обычных бытовых средств. От использования пищевой соды до дезинфекции перекисью водорода – UAportal рассказал, как это сделать.

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Пищевая сода

Способ очистить разделочную доску от неприятного запаха – обильно посыпать ее пищевой содой и оставить на несколько часов. Пищевая сода является естественным поглотителем запахов и поможет нейтрализовать любые застарелые ароматы. После того как доска постоит, ее следует протереть влажной губкой или тряпкой, затем тщательно промыть и высушить, чтобы удалить остатки соды.

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Лимон и соль

Еще один эффективный метод очистки разделочной доски – использование лимонов и соли. Лимон можно разрезать пополам и выжать сок на доску, после чего посыпать ее солью. Втирайте эту смесь в доску, это эффективно удалит любые неприятные запахи. После этого тщательно промойте и дайте высохнуть, чтобы полностью устранить запах.

Перекись водорода

Чтобы продезинфицировать и дезодорировать разделочную доску, ее можно замочить в перекиси водорода на несколько минут, затем промыть водой и высушить. Это особенно эффективно для разделочных досок, которые контактировали с сырым мясом и нуждаются в тщательной санитарной обработке.

Ранее UAportal писал о различных естественных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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