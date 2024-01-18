Как очистить решетку газовой плиты от копоти и нагара: 3 действенных лайфхака

Чистка бытовых вещей часто требует использования специализированных чистящих средств. Однако вы можете удивиться, но некоторые ингредиенты, обычно используемые в кулинарии, могут быть одинаково эффективны в борьбе со сложными пятнами. UAportal подготовил три эффективных способа очистки решетки газовой плиты от нагара и копоти с помощью подручных средств.

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Сода

Чтобы очистить решетку, сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Равномерно нанесите пасту на поверхность решётки и оставьте примерно на 2 часа. Затем возьмите жесткую часть губки, почистите и промойте водой.

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Уксус

Подготовьте большую емкость, в которую можно погрузить решетку. Залейте все уксусом, убедившись и оставьте решетку на несколько часов.

После замачивания металлической губкой осторожно удалите остатки копоти и оставшейся грязи. Тщательно промойте водой, чтобы завершить процесс очистки.

Горчица

Горчица в виде порошка может быть эффективным средством для очистки решетки газовой плиты. Произведите густую пасту, смешав порошок горчицы с водой в соотношении 2:1. Она должна иметь густую консистенцию.

Оставьте пасту на решетке примерно на час. Затем с помощью жесткой щетки тщательно почистите конструкцию. Наконец вымойте решетку, чтобы удалить все следы горчичной пасты и получить чистую и отполированную поверхность.

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