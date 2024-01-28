Как очистить решетку газовой плиты от нагара: Действенные методы

На решетках газовых плит со временем может скапливаться стойкий нагар, что делает очистку сложной задачей. UAportal подготовил несколько эффективных методов, которые помогут эффективно удалять грязь и поддерживать чистоту на кухне.

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Уксус и пищевая сода

Одним из эффективных методов удаления нагара из решетки газовой плиты является использование смеси уксуса и пищевой соды. Начните с того, что снимите решетку и положите ее в раковину. Затем посыпьте решетку содой, а сверху полейте уксусом. Оставьте смесь на 15-20 минут, чтобы разрыхлить нагар. Наконец промойте и высушите решетку, прежде чем устанавливать ее обратно на плиту.

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Замачивание

Еще один способ очистить решетку газовой плиты от нагара – замочить ее в горячей мыльной воде. Заполните раковину или таз горячей водой и добавьте большое количество мыла для посуды. Поместите решетку в воду и оставьте ее замачиваться не менее 30 минут. За это время нагар должен начать отходить. Затем с помощью щетки или губки удалите отложения, промойте и высушите решетку.

Соль и газировка

Один из эффективных советов для удаления нагара из решетки газовой плиты – создать очистительную пасту из соли и газировки. Смешайте равные части этих ингредиентов, чтобы образовалась паста, а затем нанесите ее на решетку. Оставьте пасту на несколько минут, чтобы она впиталась в отложение, а затем почистите решетку щеткой, чтобы удалить нагар. Тщательно промойте ее горячей водой и полностью высушите перед тем, как снова поставить на плиту.

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