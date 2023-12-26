Как очистить скатерть от жирных пятен: Эти средства есть в любом доме

Удаление жирных пятен из скатерти может быть сложной задачей, но с помощью правильных методов можно добиться успеха. UAportal рассказал, как эффективно избавиться от загрязнений с помощью простых домашних средств.

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Раствор хозяйственного мыла

Теплую воду, смешанную с хозяйственным мылом, можно нанести на загрязненный участок и оставить на 5-10 минут. После этого следует осторожно почистить губкой, затем промыть холодной водой. Этот процесс может потребоваться повторить до полного удаления жирного пятна.

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Пищевая сода

Если пятно свежее, его можно посыпать пищевой содой и оставить на 30 минут, чтобы оно впитало жир. Затем удалите остатки и постирайте скатерть, как обычно.

Уксус и лимонный сок

Смесь уксуса и лимонного сока в равных частях можно приготовить и нанести на жирное пятно. Оставьте раствор на 15 минут, затем смойте холодной водой и постирайте скатерть.

Напомним, мы уже писали о том, как жарить, чтобы потом не пришлось мыть поверхности.

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