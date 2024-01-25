Как очистить скатерть от жирных пятен: Три простых средства

Когда имеете дело с жирными пятнами на скатерти, очень важно знать наиболее эффективные методы их удаления. UAportal предоставил практические решения для этой распространенной проблемы.

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Кукурузный крахмал и мыло

При борьбе с жирными пятнами на скатерти одним из эффективных методов является посыпание пятна кукурузным крахмалом, чтобы он впитал жир. Затем смешайте несколько капель хозяйственного мыла с горячей водой и аккуратно промокните пятно чистой тряпкой. Прополощите скатерть теплой водой и разложите ее для высыхания на воздухе.

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Белый уксус и пищевая сода

Еще один полезный способ борьбы с жирными пятнами на скатерти – это создание пасты из белого уксуса и пищевой соды. Нанесите пасту на пятно и оставьте на несколько минут. После этого осторожно почистите пораженный участок мягкой щеткой, затем промойте скатерть холодной водой.

Лимонный сок и соль

Альтернативный подход к борьбе с жирными пятнами состоит в создании смеси лимонного сока и соли. Нанесите эту смесь на пятно и осторожно вотрите. Оставьте на время, а затем промойте скатерть холодной водой. Естественная кислотность лимонного сока в сочетании с абразивной текстурой соли способна эффективно расщеплять и выводить жирные пятна из ткани.

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