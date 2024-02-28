Как очистить старый ковер: 3 действенных совета

Когда речь идет о сохранении чистоты старого ковра, использование эффективных методов чистки чрезвычайно важно. UAportal рассказал, что делать со старыми коврами, чтобы они выглядели хорошо.

Видео дня

Регулярно пылесосьте

Для эффективной очистки ковра и удаления поверхностной грязи, следует использовать пылесос с насадкой для взбивания или вращающейся щеткой. Важно бороться с разливами и пятнами сразу, как только они появляются.

Пищевая сода

Если старый ковер со временем приобрел затхлый запах, посыпьте его поверхность пищевой содой и оставьте на несколько часов. Затем пылесосьте, чтобы устранить устаревшие запахи.

Профессиональные услуги по уборке

Для глубокой чистки или реставрации старого ковра целесообразно воспользоваться услугами профессиональной клининговой компании. Они имеют опыт и оборудование для эффективной чистки и обработки старых ковров, продлевая срок их жизни и восстанавливая их внешний вид.

Ранее UAportal рассказывал, как освободить место в доме и шкафах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!