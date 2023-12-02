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Как очистить столовые приборы из нержавеющей стали: эффективные советы

Владислав Москаленко

Как очистить столовые приборы

UAportal дает три совета, которые смогут помочь эффективно почистить столовые приборы из нержавеющей стали. Эти три лайфхака помогут сделать столовые приборы сияющими.

Вода и уксус

Прокипятите столовые приборы в смеси воды и уксуса. Кислотные свойства уксуса помогут удалить стойкие пятна и вернуть блеск. После кипячения тщательно промойте столовые приборы и протрите их салфеткой.

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Лимон

Еще один трюк для восстановления блеска старых столовых приборов из нержавеющей стали – прокипятите их в лимонной воде. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок в кастрюлю с водой. Опустите столовые приборы в кастрюлю и дайте закипеть. Содержащиеся в лимоне натуральные кислоты помогут устранить потускнение или пятна на поверхности. После этого промойте столовые приборы водой и тщательно высушите.

Пищевая сода

Если у вас нет уксуса или лимона, пищевая сода может творить чудеса с вашими столовыми приборами из нержавеющей стали. Наполните кастрюлю водой и добавьте несколько столовых ложек соды. Уложите приборы в кастрюлю и доведите до кипения. Сода будет действовать как мягкий абразив, удаляя стойкие пятна или тусклость. После кипячения тщательно промойте столовые приборы и протрите их тряпкой.

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