Как очистить утюг от нагара и накипи: Эффективные методы

Узнайте о практических советах и методах поддержания чистоты и эффективности утюга. UAportal рассказал, как сделать этот процесс более быстрым и более легким.

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Уксус

Резервуар для воды следует наполнить равными частями воды и белого уксуса, а утюг включить на самую высокую температуру и отпаривать в течение 5-10 минут. После завершения цикла отпаривания резервуар следует опорожнить и тщательно промыть водой. Напоследок следует провести утюгом по старой тряпке, чтобы удалить остатки уксуса.

Пищевая сода

Еще один прекрасный способ очистить утюг от накипи – это использование пищевой соды. Смешав ее с водой, можно приготовить пасту, а затем с помощью тряпки нанести ее на подошву утюга. Затем подошву можно протереть влажной тряпкой, эффективно удалив накипь.

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Лимонный сок

Лимонный сок известен своими кислотными свойствами, что делает его эффективным природным очистителем. Утюг можно почистить, просто потерев лимоном подошву, а затем протерев ее влажной тряпкой. Кислота, поможет удалить накипь и нагар, и утюг будет выглядеть как новый.

Коммерческие средства

Если естественные методы не работают, можно использовать промышленные средства для чистки утюгов. Они специально разработаны для удаления накипи и нагара. Просто следуя инструкциям, прилагаемым к средству, вы сможете легко очистить утюг без лишних хлопот.

Напомним, иногда при неосторожной глажке на одежде остаются следы от утюга. Поэтому мы рассказали, как быстро избавиться от таких следов на одежде.

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