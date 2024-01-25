Как очистить ванну от устаревших пятен и ржавчины: 4 действенных способа

Очистка ванны от устаревших пятен и ржавчины может быть непростой задачей, но с помощью правильных методов этого можно достичь. UAportal выяснил, как решить эту распространенную проблему.

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Использование белого уксуса и пищевой соды

Чтобы очистить ванну от устаревших пятен и ржавчины, прежде всего, нужно смешать в равных частях белый уксус и пищевую соду, чтобы образовалась паста. Пасту следует нанести на загрязненные участки ванны и оставить примерно на 15 минут. После этого пятна следует оттереть губкой или щеткой, а затем смыть водой.

Лимонно-солевой скраб

Еще один эффективный способ очистить ванну от устаревших пятен и ржавчины – лимонно-солевой скраб. Для этого нужно разрезать лимон пополам и погрузить разрезанную сторону в соль. Затем натрите им загрязненные участки ванночки. После скрабирования ванночку следует тщательно промыть водой.

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Перекись водорода и зубная паста

Смесь перекиси водорода и зубной пасты также может быть очень эффективна для очистки старых пятен и ржавчины из ванны. Чтобы использовать эту смесь, нужно смешать два ингредиента до образования пасты и нанести на загрязненные участки. Оставьте на 30 минут, затем оттирайте губкой или щеткой.

Регулярное обслуживание

Чтобы предотвратить образование устаревших пятен и ржавчины, важно регулярно чистить и ухаживать за ванной. Вытирание после каждого использования и глубокая очистка по крайней мере раз в неделю может существенно предотвратить образование загрязнений.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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