Как очистить воздух в квартире: 3 полезные лайфхаки

UAportal узнал несколько натуральных и практичных способов освежить воздух в вашей квартире. Для этого вы можете использовать природные средства.

Растения

Чтобы естественным образом освежить воздух в квартире, можно добавить больше комнатных растений, поскольку они действуют как природные воздухоочистители. Такие растения, как алоэ вера и лилии мира, могут помочь в этом вопросе.

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Диффузоры с эфирными маслами

Добавление нескольких капель эфирных масел, таких как лаванда, мята или эвкалипт, в диффузор может помочь устранить устаревшие запахи и добавить естественный, освежающий аромат. Этот лайфхак практичен и универсален, поскольку позволяет жителям менять ароматы в зависимости от настроения или времени года. Кроме того, эфирные масла, такие как масло чайного дерева, обладают антибактериальными свойствами, что делает их отличным средством для очистки воздуха от микробов и аллергенов.

Освежитель воздуха из пищевой соды

В небольшой баночке или контейнере следует смешать пищевую соду с несколькими каплями любимого эфирного масла и поставить в местах с плохой вентиляцией, например, в шкафах, ванных комнатах или у домашних животных. Пищевая сода известна своими природными свойствами поглощать запахи, а эфирные масла обеспечивают отличный аромат.

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