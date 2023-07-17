Как одеться в парижском стиле: модные советы, которые сделают ваш образ непревзойденным

Собраться на вечеринку может быть нелегко, особенно, если вы хотите выделиться в толпе. UAportal поделился, как одеться на вечеринку в парижском стиле.

Соблюдайте минимализм

Вам следует соблюдать минималистский стиль с нейтральными цветами и чистыми линиями. Парижский стиль – это простые и классические силуэты, поэтому избегайте ярких или эксцентричных рисунков. Предпочтите универсальные нейтральные цвета, такие как черный, белый и бежевый. Например, ваш образ никогда не испортит черное шифоновое платье или белое блузка с брюками с высокой талией. Выбирайте мягкие и удобные ткани. В частности, шелк, хлопок и кашемир.

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Подбирайте изящные аксессуары

Купите нежные и долговечные вещи. Например, изящные золотые бусы или пару сережек. Шелковый шарф также может добавить элегантности к вашему наряду. Избегайте слишком больших или броских аксессуаров, ведь они не соответствуют парижскому стилю. Добавьте мелкие и тонкие детали, чтобы дополнить свой наряд.

Предпочтите удобство и простоту

Выбирайте обувь на плоской подошве или низком каблуке. К примеру, пара классических мокасинов может стать идеальным вариантом. Избегайте яркой или трендовой обуви, а соблюдайте классический дизайн.

Купите хорошо сшитую одежду, которая идеально сидит на вашей фигуре. Парижане известны своим шикарным стилем, не требующим особых усилий, поэтому важно выбирать качество, а не количество. Блейзер или пара приталенных брюк – это идеальное дополнение к вашему вечернему наряду.

Сделайте красивую и легкую прическу

Небрежный пучок или низкий хвост могут стать идеальным вариантом. Избегайте сложных и замысловатых причесок. Лучше сделайте простую и элегантную, чтобы она дополняла ваш образ.

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