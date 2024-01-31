Как оставаться положительным в сложные рабочие дни: 3 эффективных лайфхака

Независимо от работы или должности, каждый сталкивается с тяжелыми и неприятными днями на работе. Эти моменты могут быть психологически сложными и приводить к ощущению апатии и эмоциональному выгоранию. UAportal подготовил три простых способа переключить внимание и подойти к этим дням с позитивом.

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Переоборудуйте рабочее место

Ваше непосредственное окружение может оказывать существенное влияние на вашу производительность. Отдохните от монотонных или рутинных задач, посвятив этому хотя бы пол часа или обеденный перерыв.

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Подумайте о том, чтобы превратить свою рабочую зону, убрав ее и добавить декоративные штрихи. Так вы не только отвлечетесь от текущих проблем, но и внесете свежесть в окружающую среду, что придаст вам столь необходимый заряд бодрости.

Управляйте своим временем

В преддверии напряженного дня, исполненного задач и обязанностей, очень важно не прокрестивать. Вместо этого возьмите инициативу выполнить часть работы заранее. Кроме того, старайтесь предотвратить возникновение таких перегрузок, планируя и составляя график задач заранее, в идеале – на неделю или даже на несколько дней вперед.

Общайтесь со своими коллегами

В моменты стресса и затруднений поддержка и общительность ваших коллег могут иметь большое значение. Придавайте приоритет возможностям общения с членами вашей команды, будь то во время кофе-брейков или во время неформальных разговоров. Общайтесь с ними, обсуждая как вопросы, связанные с работой, так и не связанные с ней.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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