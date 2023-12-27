Как оставаться спокойным в течение дня: 5 советов для борьбы со стрессом

В современном быстротечном мире стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. Однако есть методы и мотивационные техники, которые помогают эффективно справляться с ним. UAportal подготовил 5 советов, которые могут быть полезны для уменьшения стресса и содействия здоровому и энергичному образу жизни.

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Оставайтесь активными

Вместо того чтобы искать утешение в сладком, сигаретах или кофе, когда вы чувствуете себя подавленными, попробуйте включить физическую активность в свой распорядок дня. Подъем по лестнице вместо лифта или быстрая прогулка могут значительно улучшить ваше настроение и повысить уровень энергии, даже если это займет всего 10 минут.

Выбор пищи

Многие люди обращаются к пище как к источнику комфорта во время стресса, но это часто является краткосрочным решением. Вместо того чтобы потакать нездоровым перекусам, отдайте предпочтение более здоровым альтернативам, таким как фрукты и овощи.

Это не только будет предотвращать лишний набор веса, но и питать ваш организм во время стрессовых периодов. Несколько глубоких вдохов также могут помочь снять стресс вместо того, чтобы заедать его пищей.

Качественный сон

Полноценный ночной сон имеет важное значение для борьбы с тревогой и поддержания всеобщей гармонии. 7-9 часов качественного сна каждую ночь помогут уменьшить стресс и подготовить организм к следующему дню. Ограничьте потребление кофеина, избегайте физических упражнений перед сном и создайте успокаивающую среду без отвлекающих факторов, таких как телевизор, домашние животные или электронные устройства.

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Свежий воздух

Чтобы снять стресс, не обязательно интенсивно заниматься в спортзале. Занятия легкими физическими упражнениями на свежем воздухе могут творить чудеса для вашего психического и физического здоровья.

Прогуляйтесь в ближайшем парке или саду, чтобы освежить свой разум. Такие виды деятельности, как медитация или йога на свежем воздухе могут зарядить как тело, так и разум.

Потребление клетчатки

Употребляйте продукты, богатые клетчаткой, такие как овсянка, цельнозерновой хлеб и крупы, а также разнообразные овощи и фрукты, такие как яблоки, клубника и цитрусовые.

Напомним, мы уже писали о простых техниках медитации для начинающих.

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