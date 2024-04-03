Как отбелить носки без использования химии: действующие советы

Хозяйки могут отбелить носки без использования химических средств. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут в этом.

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Использование лимонного сока

Для многих может быть странно, что можно естественным образом отбелить грязные носки, используя сочетание лимонного сока и солнечного света. Смесь лимонного сока и воды нужно распылить на пятна на носках.

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Затем их следует положить под прямые солнечные лучи на несколько часов, чтобы кислота и ультрафиолетовый свет воздействовали вместе и отбелили пятна. После высыхания носки нужно постирать в обычном режиме.

Замачивание в пищевой соде

Еще один эффективный метод отбеливания грязных носков – замочить в растворе воды и пищевой соды. Смешав 4 стакана воды с 1 стаканом пищевой соды, можно создать раствор, в котором нужно замочить носки на несколько часов или ночь. После этого носки можно постирать, как обычно.

Использование перекиси водорода

Перекись водорода может являться мощным средством для отбеливания носков. Просто нанесите небольшое количество раствора непосредственно на пятно и оставьте на 5–10 минут перед тем, как постирать носки в обычном режиме. При этом перекись водорода расщепляет пятна и осветляет ткань, в результате чего носки выглядят как новые.

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