Как отбелить шнурки за 10 минут: 3 полезных лайфхака

Белые шнурки имеют тенденцию накапливать грязь и со временем становятся темнее. Однако существуют надежные методы, которые помогут вернуть вашим шнуркам первоначальный, белый вид. UAportal рассказал о трех проверенных лайфхаках, с помощью которых можно эффективно отбелить шнурки всего за 10 минут.

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Зубная паста

Зубная паста оказывается отличным вариантом, когда дело доходит до отбеливания грязных шнурков. Просто нанесите его и с помощью зубной щетки тщательно почистите всю поверхность. Этот способ поможет восстановить их белый цвет.

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Медицинский спирт

Удалите стойкий серый налет с помощью нашатырного спирта. Сначала постирайте их, а после завершения процесса убедитесь, что шнурки тщательно высушены. После этого с помощью пипетки нанесите небольшое количество нашатырного спирта на ткань и дайте им полностью высохнуть.

Сода и лимон

Смесь пищевой и лимонного сока может эффективно отбелить шнурки. Создайте пастообразную консистенцию, смешав соду и лимонный сок, затем аккуратно нанесите ее на шнурки и оставьте смесь примерно на 10 минут. В конце тщательно промойте шнурки, и вы увидите, как они снова станут белыми.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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