Как отбелить швы между плиткой в ванной комнате: три интересных лайфхака
Отбелить швы между плиткой в ванной можно с помощью простых бытовых ингредиентов. UAportal узнал, что эти практичные методы помогут вам облегчить уборку.
Смесь пищевой соды и уксуса
Для отбеливания швов меж плиткой можно сделать пасту, смешав пищевую соду и уксус. Пасту следует нанести на швы и оставить на 15-20 минут. Старой зубной щеткой или скребком можно втереть пасту в швы, после чего ее следует смыть водой.
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Раствор лимонного сока
Лимонный сок нужно смешать с небольшим количеством воды и распылить по швам. Оставьте на 10-15 минут, затем отчистите затирку щеткой или губкой. Естественная кислотность лимонного сока помогает расщеплять пятна и обесцвечивание, обеспечивая хорошее отбеливание швов в ванной комнате.
Перекись водорода
Немного перекиси водорода следует нанести непосредственно на швы и оставить на 10-15 минут. После этого швы можно почистить щеткой или губкой, а затем смыть водой.
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