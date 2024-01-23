Как отчистить чайник от жира и копоти: 3 полезных лайфхака

Столкнувшись со сложной задачей очистить чайник, наполненный стойким пригоревшим жиром, большинство людей сначала обращаются в пищевую соду или коммерческие чистящие средства. UAportal рассказал, что существуют альтернативные, эффективные методы, которые помогут быстрее и без лишних хлопот избавиться от этой проблемы.

Видео дня

Зубная паста

Зубная паста является удивительно удобным решением для борьбы с жирными пятнами и копотью. Нанесите ее на сухую тряпку и круговыми движениями потрите ею пораженную поверхность.

Читайте также: Как очистить чайник от нагара с помощью уксуса и лимонной кислоты

После этого тщательно промойте чайник горячей водой и протрите его досуха чистым полотенцем. Не используйте отбеливающую пасту, так как она может повредить поверхность.

Активированный уголь

Измельчите примерно 10 таблеток активированного угля в порошок и тщательно протрите внутреннюю поверхность чайника. Оставьте раствор в час, затем промойте чайник, используя мокрую губку. Этот способ гарантирует оптимальный результат и эффективно удаляет стойкий пригорелый жир.

Нашатырный спирт

Хотя это не самый приятный метод из-за его резкого запаха, нашатырный спирт очень эффективно удаляет пригоревший жир. Аккуратно нанесите 50-100 мл нашатырного спирта на поверхность чайника. Затем поместите его в герметичный пакет и закройте на 10-12 часов.

После этого извлеките чайник из пакета, тщательно вымойте его и протрите влажной губкой. Для личной безопасности рекомендуется использовать респиратор и защитные очки при этой процедуре.

Напомним, мы рассказали о методах очищения гриля от нагара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !