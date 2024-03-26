Как отчистить грязь под ободком крышки кастрюли: 3 интересных лайфхака

Очистка крышек кастрюль может быть сложной задачей, особенно когда речь идет об удалении жира и копоти под ободком и возле ручек. UAportal рассказал о трех эффективных лайфхаках, которые помогут вам достичь блестящей чистоты крышек кастрюль.

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Перекись водорода

Налейте перекись водорода под ободок крышки, чтобы он равномерно распределился по всей поверхности. Оставьте примерно на 15 минут. Затем посыпьте ободок пищевой содой и с помощью металлической щетки вычистите грязь.

Чтобы облегчить процесс очистки, аккуратно проведите ножом под крышкой. В конце промойте крышку под проточной водой, чтобы она снова стала чистой и блестящей.

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Пищевая сода

В большой кастрюле доведите до кипения два литра воды. Добавьте в кипяток две столовые ложки пищевой соды и аккуратно поставьте крышку. Оставьте смесь кипеть примерно на 30 минут. После этого металлической щеткой вычистите грязь из ободка и тщательно промойте крышку под проточной водой.

Лимонная кислота и уксус

Перед тем как попробовать этот метод, важно снять с крышки все пластиковые элементы, поскольку кислота может их повредить. Наполните большую кастрюлю водой и полностью окуните в нее крышку. На каждый литр воды добавьте 25 г лимонной кислоты и стакан 9% уксуса.

Кипятите воду около 30 минут, стараясь не превосходить этот временной предел. После кипячения загрязнения легко удаляются с помощью металлической щетки. В заключение промойте крышку под проточной водой и дайте ей высохнуть.

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