Как отчистить унитаз до блеска: 3 полезные лайфхаки

Поддержание чистоты в доме является приоритетом для многих людей, что часто побуждает их искать способы упростить и сэкономить время на уборке. Ванные комнаты нуждаются в регулярном уходе из-за быстрого распространения микробов в среде с высокой влажностью. Для эффективного решения этой проблемы UAportal подготовил три простых, но эффективных лайфхака с использованием обычных бытовых предметов.

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Уксус

Уксус, известный своей способностью бороться с неприятными запахами и растворять минеральные отложения, является одним из самых эффективных чистящих средств. Для этого способа необходимо просто налить его в унитаз и бросить на ночь. На следующее утро достаточно протереть тряпкой или щеткой, чтобы восстановить вид унитаза.

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Яблочный уксус, сода и йод

Для второго способа возьмите стакан яблочного уксуса, пищевую соду и аптечный йод. Нагрейте уксус до 40 градусов Цельсия, затем смешайте его с двумя каплями йода и столовой ложкой пищевой соды. После смешивания оставьте раствор на унитазе ночью, а утром смойте его.

Паста из лимонной кислоты

Третий способ предполагает создание пасты из лимонной кислоты. Равномерно нанесите смесь на поверхность унитаза и оставьте на 2-3 часа. После этого тщательная чистка с помощью щетки и воды устранит любую грязь или пятна.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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