Как открыть бутылку без штопора: интересные лайфхаки

Поиск способов открыть бутылку без штопора может быть распространенным явлением. Поэтому UAportal подготовил ценные лайфхаки, в которых используются повседневные предметы, эффективно решающие эту проблему.

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Использование ключа

Чтобы открыть бутылку без штопора, можно воспользоваться простым лайфхаком – ключом. Его следует вставить в пробку под небольшим углом, избегая центра.

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Затем его следует покрутить и постепенно нажать на него, чтобы облегчить извлечение пробки. Этот метод может потребовать определенных усилий.

Использование винта

Еще один способ открыть закупоренную бутылку – воспользоваться винтом. Осторожно вставьте длинный шуруп в центр пробки, а затем с помощью отвертки протолкните его вглубь. Далее аккуратно и медленно вытяните пробку с помощью вспомогательного рычага, прижав винт к краю бутылки.

Использование мягкого предмета

Обернув дно бутылки полотенцем, нужно сильно постучать по твердой поверхности. Давление и трение должны постепенно выбить пробку, что позволит открыть бутылку.

Напомним, ранее мы рассказали об одном из способов открытия бутылки вина без штопора.

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