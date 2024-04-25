Как откупорить бутылку вина без штопора: необычные способы

UAportal узнал интересные способы откупорить бутылку вина без штопора. Речь идет об использовании нетрадиционных предметов или простых бытовых вещей, которые могут стать незаменимыми помощниками для любителей этого напитка.

При помощи ботинка

Бутылку вина поместите внутрь ботинка. Затем осторожно постучите ботинком по поверхности, чтобы вытолкнуть пробку из бутылки. После того как частично пробка вышла, ее можно осторожно вытянуть рукой до конца.

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С помощью винта

Винт осторожно вкрутите в пробку с помощью отвертки. Затем его нужно сжать плоскогубцами и осторожно вытащить.

Проталкивание пробки внутрь

Для этого следует использовать длинный и тонкий предмет, например, ручку или деревянную ложку, чтобы осторожно протолкнуть пробку в бутылку. Легкие покачивания при нажатии помогут облегчить вхождение пробки в бутылку.

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