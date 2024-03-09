Как отличить кожаную обувь от искусственной: 5 полезных советов

Хотя изделия из натуральной кожи обладают чрезвычайной долговечностью, даже в известных магазинах может быть сложно определить, изготовлена ли пара обуви из кожи или из синтетического материала, например, кожзама. UAportal рассказал, как понять, из какого материала изготовлена обувь.

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Проверьте этикетку

Ищите условные обозначения, указывающие на материал, из которого изготовлено изделие. Настоящая кожаная обувь должна иметь на этикетке характерный узор натуральной шкуры.

Осмотрите коробку с обувью

Внимательно изучите любые надписи на коробке, указывающие на использование натуральной кожи. "Vera pelle" на итальянском, "echtleder" на немецком, "cuir" на французском и "genuine leather" на английском – вот самые распространенные переводы, которые вы можете встретить.

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Обратите внимание на подложку

Обратите внимание на внутреннюю часть изделия. Обувь из искусственной кожи обычно имеет текстильную или полиамидную подкладку изнутри.

Сожмите пальцами

Нажмите или согните пальцем переднюю часть обуви. Натуральная кожа мгновенно расправит морщины, вызванные давлением. И наоборот, если на обуви появятся разводы и складки, это скорее синтетическая кожа.

Оцените теплоту на ощупь

Обувь из натуральной кожи должна согревать руки. Кроме того, изделие из искусственной кожи будет отдавать холод. Еще один полезный совет – подставить обувь под струю воды – если капли воды скатываются, а не впитываются, это скорее всего изделие из искусственной кожи.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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