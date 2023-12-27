Как отличить натуральный шоколад от подделки: советы экспертов

Запах, вкус, состав – все эти составляющие важны при распознавании настоящего шоколада от подделки. Некоторые простые советы от экспертов помогут легко разгадать эту сладкую загадку. UAportal узнал, как отличить настоящий шоколад от подделки.

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Текстура

Чтобы отличить натуральный шоколад от поддельного, важно обратить внимание на текстуру и внешний вид шоколада. Натуральный шоколад обычно имеет гладкую текстуру, в то время как поддельный может выглядеть тусклым и зернистым. Кроме того, настоящий шоколад часто имеет матовую поверхность, тогда как поддельный шоколад может выглядеть блестящим или восковым.

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Ингредиенты

Еще один полезный совет – изучить состав. Настоящий шоколад обычно состоит из высококачественных компонентов, таких как какао-бобы, какао-масло, сахар и, возможно, ваниль или другие ароматизаторы. В противоположность этому поддельный шоколад часто содержит множество добавок, искусственных ароматизаторов и растительных масел.

Вкус

Настоящий шоколад обычно может похвастаться богатым, сложным вкусом, раскрывающимся на небе, охватывая нотки горечи, сладости, а иногда даже намеки на фруктовые или цветочные оттенки.

Кроме того, поддельный шоколад может быть лишен этих нюансов, часто демонстрируя чрезмерно сладкий или искусственный вкус. Вкушая шоколад и внимательно различая его вкусовой профиль, можно определить подлинность шоколада.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный натуральный шоколад.

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