Как отмыть кухню без химии: три действенных средства

Поддерживать кухню в чистоте без использования химических средств можно с помощью естественных методов, обеспечивая здоровую среду для приготовления пищи. UAportal рассказал о полезных советах по уборке.

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Пищевая сода и уксус

Убирая кухню без химикатов, попробуйте использовать смесь пищевой соды и уксуса для очистки поверхностей. Этот натуральный, нетоксичный раствор является эффективным средством для удаления стойких пятен от пищи и жира. Для очень стойких пятен сделайте пасту из пищевой соды и небольшого количества уксуса, нанесите ее на поверхность, оставьте на несколько минут, а затем потрите и смойте.

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Использование лимонного сока и соли

Еще один эффективный метод очистки кухни без химикатов - использование лимонного сока и соли. Просто посыпьте солью половинку лимона и протрите поверхности, например, раковины из нержавеющей стали или разделочные доски, чтобы удалить грязь и неприятные запахи.

Перекись водорода

Используйте универсальный очиститель, который можно сделать своими руками, смешав равные части воды и перекиси водорода. Чтобы придать средству приятный аромат, добавьте несколько капель эфирного масла, например, лаванды или чайного дерева. Этот раствор хорошо подходит для протирания кухонных поверхностей и дезинфекции разделочных досок.

Ранее UAportal писал о различных естественных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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