Как отмыть микроволновку от жира: Эффективные лайфхаки

Когда дело доходит до очистки микроволновки, определенные методы могут оказаться высокоэффективными для удаления устойчивых пятен и нагара. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут отмыть микроволновку от стойкой грязи.

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Легкая очистка паром с уксусом

Чтобы легко очистить микроволновку, наполните посуду, равными частями воды и уксуса. Поставьте его в микроволновку и нагревайте в течение 5 минут. Пара размягчит какие-либо загрязнения, и их будет легче вытереть. Уксус также помогает устранить неприятные запахи, оставляя микроволновку свежей.

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Метод с лимоном и водой

Для натурального метода очистки с приятным запахом наполните миску, пригодную для использования в микроволновке, водой и добавьте несколько ломтиков лимона. Нагрейте в течение 3 минут, чтобы пар конденсировался и размягчал грязь. Лимон помогает расщеплять пятна и проникает сквозь жир, облегчая очищение микроволновки.

Скраб из пищевой соды

Сделайте пасту из пищевой соды и воды, затем влажной тряпкой нанесите ее на внутреннюю поверхность микроволновки. Оставьте на 15 минут, чтобы разрыхлить грязь и брызги от еды. После этого протрите микроволновку влажной тряпкой, и она засияет, как новая, без агрессивных химикатов.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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