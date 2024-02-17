Как отмыть окна до блеска: 3 лайфхака от опытных хозяек

Узнайте о простых и эффективных методах для достижения чистоты окон без разводов. UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые облегчат вам этот процесс.

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Газета

Использование смятой газеты для протирания окон является эффективным методом достижения блеска без разводов. Нанесите на поверхность нужное средство для мытья стекла, а затем протрите его бумагой. Текстура газеты и минимальное количество ворсинок гарантируют, что стеклянные поверхности останутся блестящими.

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Раствор уксуса и воды

Простой и эффективный чистящий раствор можно создать, используя равные части уксуса и воды. Эта натуральная смесь эффективно удаляет грязь, грязь и жир из окон. Она также быстро высыхает и оставляет блеск без разводов, что делает ее великолепной альтернативой магазинам для мытья стекла.

Салфетка из микрофибры

Использование салфетки из микрофибры для мытья и сушки окон дает отличные результаты. Тонкие волокна ткани впитывают воду и грязь, не оставляя разводов. Салфетка из микрофибры можно стирать и использовать многократно, что делает ее экологически чистым и экономически выгодным вариантом для поддержания блестящей чистоты окон.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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