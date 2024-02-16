Как отмыть плиту с помощью подручных средств: 3 полезных лайфхаки

Если вы решили отмыть стеклокерамическую плиту от грязи, накипи и жира, народные средства могут предложить эффективные решения. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут вам сделать это без лишних затрат.

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Пищевая сода и уксус

Чтобы очистить плиту, начните с посыпания поверхности пищевой содой. Затем сбрызните соду белым уксусом и оставьте на несколько минут. После этого влажной салфеткой из микрофибры протрите варочную поверхность и протрите остатки. Этот метод мягко, но эффективно удаляет стойкие пятна, жир и нагар с поверхности.

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Лимонный сок и зубная паста

Эффективным методом очистки стеклокерамической варочной поверхности является использование смеси лимонного сока и зубной пасты. Смешайте эти ингредиенты до образования пастообразной массы и нанесите на пятна на варочной поверхности. Оставьте средство на несколько минут, затем осторожно потрите поверхность мягкой тряпкой.

Перекись водорода и мыло для посуды

Для мощной, но мягкой очистки можно приготовить раствор из перекиси водорода и несколько капель мыла для посуды. Смешайте эти два ингредиента в пульверизаторе, затем распылите раствор на поверхность.

Оставьте его на несколько минут, а затем протрите чистой тряпкой. Благодаря пенообразованию перекись водорода помогает удалить прилипшие остатки пищи, а мыло для посуды способствует расщеплению жира.

Напомним, мы рассказали, как почистить микроволновку за 5 минут.

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